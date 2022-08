Luuk de Jong kopt PSV in slijtageslag met AS Monaco naar play-offs Champions League

PSV leek dood en begraven, maar wist AS Monaco in de verlenging toch nog van zich af te schudden: 3-2. In een kolkend Philips Stadion maakte Luuk de Jong in de 109de minuut de beslissende goal, daardoor wacht in de laatste voorronde van de Champions League een tweeluik met het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst.

De spanning was om te snijden in het uitverkochte Philips Stadion. Er stond ook nogal wat op het spel voor PSV, dat bij het bereiken van het hoofdtoernooi een slordige 35 miljoen euro bij kan schrijven. Alles in deze transferzomer is er ook op ingericht om voor het eerst sinds 2018-2019 weer eens op dat podium te spelen.

En die kans is er nog steeds, ondanks dat AS Monaco dinsdagavond een klasse beter was. Of het met de spanning te maken had of niet: PSV speelde slordig, heel slordig. Het lukte de ploeg van Ruud van Nistelrooij, die voor dezelfde elf koos als in Monaco, amper om de bal in het team te houden. Al binnen de minuut was er een ingreep van Armando Obispo nodig, daarna bleef AS Monaco veruit de betere partij, maar kreeg het (nog) geen grote kansen.

Veerman doet het weer

In de tussentijd scoorde juist PSV: de eerste goede aanval leverde meteen een goal op. Phillipp Mwene combineerde handig met Ismael Saibari, bewaarde het overzicht en gaf een prima pass op Joey Veerman, die net als in het prinsdom met een geplaatste bal de score wist te openen: 1-0.



Veerman maakte uit een ingestudeerde corner ook nog bijna de 2-0, maar verder was het toch vooral de ploeg van de Belgische trainer Philippe Clement die domineerde. Op slag van rust had Wissam Ben Yedder de 1-1 al bijna op zijn schoen, maar Walter Benítez redde toen nog.

Van Nistelrooij grijpt in

Na rust viel de gelijkmaker alsnog; nadat Guillermo Marípan eerst nog op de paal kopte, was het even later alsnog raak uit een standaardsituatie: 1-1. Het was zo’n beetje een kopie van de treffer in Monaco van vorige week. Na die goal greep Van Nistelrooij in; hij haalde de wel erg matige Guus Til eraf, net als Saibari. Met Érick Gutiérrez en André Ramalho koos hij voor meer zekerheid.



Het hielp aanvankelijk niet; uitgerekend de ingevallen Gutiérrez ging de mist in, verloor de bal en zag hoe Ben Yedder uit de tegenstoot de 1-2 maakte. Daarna leek het wel klaar voor PSV, maar dat was buiten diezelfde Gutiérrez gerekend. De Mexicaan herstelde zijn fout door de bal in de 89ste minuut raak te koppen (2-2) en liet het Philips Stadion ontploffen.

Gezien het spelbeeld was het zeker niet terecht, maar PSV sleepte er op basis van dat karakter wel een verlening uit. Ook in die verlenging was AS Monaco beter, zo raakte Breel Embolo nog de lat, maar ging PSV er met de winst vandoor. Luuk de Jong knikte de bal in de 109de minuut bij de tweede paal binnen: 3-2.



En dus maakt PSV zich op voor de laatste horde om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Volgende week speelt de ploeg tegen het Rangers van Giovanni van Bronckhorst, een week later is de return in Eindhoven.

