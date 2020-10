Luuk de Jong na remise bij Chelsea: ‘We konden winnen, maar hier een punt pakken is goed’

De Jong kreeg geen grote kansen om de wedstrijd in Londen te beslissen, zoals hij dat in augustus wel deed in de Europa Leaguefinale. De spits van Sevilla schoot zijn club naar de eindzege. Toch klonk hij niet ontevreden over het optreden in de Champions League. Op de clubwebsite zei hij: ,,Het was niet makkelijk tegen een goed Chelsea. Ik denk dat wij de betere waren, vooral aan de bal. Er waren amper kansen, ook voor hen. Het was mogelijk om te winnen, maar een 0-0 gelijkspel tegen dit team is een goed resultaat.”



Het andere duel in groep E, tussen Stade Rennes en FK Krasnodar eindigde in een 1-1 gelijkspel.