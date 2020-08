Luxemburgse kampioen Jungels verruilt Deceuninck - Quick-Step voor AG2R

,,Ik ben blij dat ik kan tekenen bij AG2R Citroën”, laat Jungels weten. ,,Mijn eerste contact met teambaas Vincent Lavenu dateert al van voordat ik profwielrenner was. Met renners als Oliver Naesen en Greg van Avermaet is het team heel ambitieus in de klassiekers en het is heel motiverend om deel uit te mogen maken van deze groep.”

Jungels won in 2018 de klassieker Luik-Bastenaken-Luik en schreef vorig jaar Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam. ,,Ik wil hier mooie prestaties halen, eerst in de etappekoersen van een week, maar dan ook in de grote ronden”, keek de 27-jarige Luxemburger vooruit.

,,Bob heeft al mooie dingen laten zien. Hij zal een van onze kopmannen worden, in de klassiekers, maar ook in de etappekoersen”, zei Lavenu. ,,Hij is al twee keer in de top tien in de Ronde van Italië geëindigd, dus we zullen hem met onze ervaring op dat gebied helpen en omringen met jonge klimmers.”

AG2R Citroën legde voor volgend seizoen eerder al de Belgen Greg Van Avermaet en Gijs van Hoecke, de Franse renner Lilian Calmejane en de Zwitser Michael Schär vast.