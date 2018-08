Lyon hoopt op Celtic-ster Dembélé, Dempsey stopt ermee

Waar de markt in Engeland en Italië al is gesloten, komt nu ook in bijna alle andere Europese landen de transferdeadline in zicht. Nog maar twee dagen mogen spelers wisselen van club. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

'Martial gaat contract verlengen in Manchester'

Anthony Martial leek op weg naar de uitgang bij Manchester United na onenigheid met coach José Mourinho, maar The Guardian meldt nu dat de Fransman zijn contract tóch gaat verlengen. Hij zou zelfs een vijfjarig nieuw contract aangeboden hebben gekregen.



De 22-jarige Martial maakte in september 2015 de overstap van AS Monaco naar Manchester United. Hij kwam toen voor zo'n vijftig miljoen euro over van de Franse club. Martial maakte geen deel uit van de selectie waarmee Frankrijk deze zomer wereldkampioen werd in Rusland.

Volledig scherm Martial in duel met Martín Montoya van Brighton. © AP

Dembélé op weg naar Lyon?

Volgens The Herald praat Olympique Lyon met Moussa Dembélé over een transfer naar de Ligue 1. Dembélé is bezig aan zijn derde seizoen bij Celtic in Schotland. De 22-jarige Fransman wordt door meer topclubs gevolgd, maar Lyon wil nu echt werk maken van zijn komst nadat gisteren bekend werd dat spits Mariano Díaz overstapt naar Real Madrid.

Volledig scherm Dembélé tijdens een training. © REUTERS

Dempsey zet punt achter loopbaan

Clint Dempsey heeft per direct zijn carrière als profvoetballer beëindigd. De Amerikaan speelde in zijn vijftien jaar durende carrière in Europa enkel voor Fulham (zes seizoenen én één jaar op huurbasis) en Tottenham Hotspur (één seizoen).



Hij speelde ook 130 interlands voor de Verenigde Staten. ,,Na veel nadenken, hebben mijn familie en ik besloten dat dit het juiste moment is om afstand te nemen van het spel'', aldus Dempsey. ,,Het was altijd mijn droom om prof te worden en ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken.''

Volledig scherm Dempsey. © AP

Gerrard wil vleugelspeler naar Glasgow halen

Glasgow Rangers is bezig met het aantrekken van vleugelspeler Joe Grezda van NK Osjiek. De 23-jarige Albaniër komt voor zo'n drie miljoen euro over naar de ploeg van coach Steven Gerrard. ,,Hij is een geweldige speler en de fans zullen van hem houden'', aldus Gerrard.

Volledig scherm Gerrard. © REUTERS

PSV haalt met Gutiérrez 'vriend' Lozano

PSV gaat zich de komende dagen alsnog versterken met de Mexicaanse middenvelder Érick Gutiérrez. Nadat media in Mexico al meldden dat Gutiérrez van Pachuga naar Nederland komt, heeft de club via sociale media hints gegeven dat een deal aanstaande is. Hij tekent een contract tot 2023. Lees hier meer over de aanstaande transfer.