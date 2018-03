Lyon vreest Europese schorsing na wangedrag fans

ZONDAG 3A Avanti Wilskracht draait prima mee: 'Kunnen alleen maar tevreden zijn'

14:43 GLANERBRUG - Avanti Wilskracht is dit seizoen nieuw in de derde klasse, maar de ploeg uit Glanerbrug staat keurig vierde. Avanti kent in de derde klasse geen aanpassingsproblemen. Zondag won het met 2-1 bij KOSC.