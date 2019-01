Magallán tekent voor vierenhalf jaar bij Ajax

Voor de rechtsbenige centrale verdediger betaalt Ajax zo’n negen miljoen euro. Magallán zou eigenlijk afgelopen zomer al de overstap naar Ajax maken, maar toen kwam er een kink in de kabel en schakelde Ajax door naar Daley Blind. Hij was toen zelfs al medisch gekeurd.



Magallán is na Nicolas Tagliafico de tweede Argentijn in de selectie van Ajax. Hij gaat met de Amsterdammers mee op trainingskamp naar Florida. Ajax vertrekt zaterdag en verblijft een week in de Verenigde Staten. Op zondag 20 januari hervat de ploeg van trainer Erik ten Hag de competitie met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.



Magallán, eveneens in het bezit van een Italiaans paspoort, verloor onlangs nog de beladen finale van de Copa Libertadores tegen aartsrivaal River Plate. Hij speelde sinds 2012 voor Boca en werd tussendoor nog verhuurd aan Rosario Central en Defensa y Justicia.