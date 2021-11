Magere prestaties Jumbo-Visma bij start olympisch seizoen: ‘Wij volgen Jac, zo werkt dat bij ons’

Door Pim Bijl



Thomas Krol is deze winter de enige schaatser van Jumbo-Visma met een wereldbekerzege op zijn naam. Hij won, na een tweede plaats bij de opening in het Poolse Tomaszów, vorig weekend de 1000 meter in Stavanger. Toch is Krol allerminst tevreden. Na alweer een frustrerende 1500 meter zei hij in Noorwegen: ,,Ik rijd nog niet zoals ik kan en wil.” Een lange stilte volgde op de vraag wat de reden daarvan was. Krol haalde zijn schouders op. De tweevoudig wereldkampioen op de schaatsmijl wist het niet.