Magische Van Vleuten ondanks elleboogbreuk wereldkampioen: ‘Ik dacht alleen maar: wanneer kan ik naar huis?’

Met video ‘Machine’ Oranje maakt indruk op Poolse media én bondscoach: ‘Een van de favorieten op het WK’

Het Nederlands elftal heeft voor veel chagrijn gezorgd in Polen. Oranje won met 0-2 en liet Robert Lewandowski en consorten volkomen kansloos. In Polen had men veel meer van het Nations League-duel verwacht en dus zijn er harde woorden voor het eigen elftal en volop loftuitingen voor Louis van Gaal en zijn spelers.

23 september