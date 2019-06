Maher vervolgt loopbaan bij FC Utrecht

Van den Brom kreeg Maher weer aan de praat bij AZ als controlerende middenvelder. Omdat de oud-international zijn contract in Alkmaar niet wilde verlengen, informeerde het kamp-FC Utrecht met Van den Brom en directeur voetbalzaken Jordy Zuidam al vroeg bij Mahers management over een eventuele overstap naar Utrecht.



AZ dacht het kind van de club langer aan zich te kunnen en kreeg daar positieve geluiden te horen uit diens kamp, maar zelfs een goede aanbieding voor de middenvelder kon hem niet verleiden in Alkmaar te blijven. Met Europees voetbal voor FC Utrecht én een forse tekensom in het vooruitzicht koos Maher uiteindelijk voor een verrassende overstap naar de nummer zes van de eredivisie. De middenvelder had ook vele andere opties in binnen- en buitenland.