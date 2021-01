Mai Verbij tegen broer Kai: ‘Jij moet de Messi van het schaatsen worden’

Door Lisette van der Geest



Het was vroeger wel zielig, vond Kai Verbij, als zijn zus thuis de telefoon opnam, en de stem aan de andere kant vervolgens vroeg: ‘met mij?’ Maar dat hun namen zoveel op elkaar leken, hadden Mai en Kai nooit echt door. Het was gewoon zo. Ze zijn gekozen op Japanse tekens, op klanken, niet omdat ze rijmen. Bovendien kunnen hun namen moeiteloos in zowel Nederland als in Japan worden uitgesproken. Maar ook in een ander opzicht lijken broer en zus op elkaar: ze begeven zich allebei op een podium.