Maike van der Duin verlaat Parijs op een zilveren WK-wolk: ‘Moe maar voldaan’

Marit Bouwmees­ter na vierde dag op vierde plaats bij WK: ‘Ik kan het niet altijd bijhouden’

Marit Bouwmeester staat na de vierde dag van de WK zeilen vierde in de olympische klasse Ilca 6. In de zesde race in het Amerikaanse Kemah werd ze achttiende en in de zevende tweede.

9:07