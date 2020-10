Makkelie fluit Champions League-kraker tussen Juventus en Barcelona

Björn Kuipers komt ook in actie in de Champions League. Hij fluit woensdag in Duitsland de wedstrijd Borussia Dortmund - FC Zenit. Beide clubs begonnen in groep F met een nederlaag. Dortmund ging met 3-1 onderuit bij Lazio, Zenit verloor in Sint-Petersburg met 2-1 van Club Brugge. Zowel in Turijn als in Dortmund wordt om 21.00 uur afgetrapt.