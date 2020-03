Makkelie fluit kraker tussen Liverpool en Atlético

FC Utrecht voert boventoon in Elftal van de Week

9:20 Een paar dagen na de grote teleurstelling in het bekertoernooi vindt Sean Klaiber zichzelf terug in het Elftal van de Week van speelronde 26. De speler van FC Utrecht maakte tegen Sparta de 5-0 en ziet naast zichzelf ook teamgenoten Bart Ramselaar en Simon Gustafson in het elftal staan.