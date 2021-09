‘Maldinasty’ bij Milan: na Cesare en Paolo scoort ook Daniel in het rood-zwart

Wilhelmina­school houdt vertrouwen na valse start: ‘We gaan heus nog wel een rol spelen in deze klasse’

27 september Wilhelminaschool beleefde een valse start van de competitie met een 6-1 nederlaag bij ON. En dan komt volgende week met De Zweef een andere titelkandidaat op bezoek in Hengelo. „Maar aan het einde moet een plek in het linkerrijtje mogelijk zijn”, is trainer Peter Peperkamp positief gestemd.