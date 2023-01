Man die zorgde voor het litteken in zijn gezicht is een van de idolen van Jens van ’t Wout: ‘Zie het als zijn handtekening’



Jens van ’t Wout (21) is dit seizoen in topvorm. Op het EK in Polen wil de shorttrackfreak zijn internationale doorbraak bevestigen. ,,Ik beleef elke bocht anders.”