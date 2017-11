Man in vorm Goffin vindt Frankrijk favoriet in Davis Cup

,,Op papier ben ik de best geklasseerde, maar ik weet maar al te goed dat dit niets zegt in de Daviscup'', zei Goffin vandaag in Lille. ,,Hier kunnen tennissers boven zichzelf uitstijgen.''

Goffin, die in Londen in de finale moest buigen voor Grigor Dimitrov, staat zevende op de wereldranglijst. De hoogst geklasseerde Fransman is Jo-Wilfried Tsonga op plek vijftien. ,,Dit is onze tweede finale in drie jaar tijd'', zegt Goffin, die twee jaar geleden met België moest buigen voor Groot-Brittannië (1-3). ,,Maar de Franse ploeg heeft veel meer ervaring. Ze spelen thuis, iedereen hier is tegen ons."