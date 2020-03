Man rent marathon op 7 meter breed balkon tijdens lockdown in Frankrijk

de Bankzitter Troost-tv: Mil­aan-San Remo op de Belg als ode aan het mooie Italië

14:44 Wie op de sportpagina’s van de kranten naar verse uitslagen zoekt, kan zowaar nog wat vinden. In Jekaterinenburg - een stadje diep verstopt in de Oeral - heeft op dit moment het zogenaamde kandidatentoernooi plaats. Je zou het niet meteen verwachten, maar in tijden van nood zijn dus schakers de bikkels die de sporthamsteraars nog enigszins op de been houden.