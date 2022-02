Manchester City geschokt door beelden vechtpartij rond Foden en moeder

Video Slot blij met veerkracht Feyenoord na vroege achter­stand tegen Cambuur

Feyenoord-trainer Arne Slot vond het ‘goed om te zien’ dat zijn ploeg rustig bleef na de vroege achterstand in eigen huis tegen SC Cambuur (3-1-overwinning). ,,Die goal was heel vervelend, maar we maakten hele mooie doelpunten. We hebben er goed doorheen gespeeld en terecht gewonnen”, aldus de coach bij ESPN.

18:12