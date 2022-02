Manchester City geschokt door beelden vechtpartij rond Phil Foden en moeder

Nadine Visser plaatst zich bij eerste indoorop­tre­den direct voor WK

Nadine Visser heeft bij haar eerste wedstrijd van dit seizoen direct voldaan aan de limiet op de 60 meter horden voor de WK indoor. De 27-jarige Visser zette in Düsseldorf in de series 8,02 seconden neer en plaatste zich daarmee op overtuigende wijze voor de finale van later op zondag. De limiet voor de WK in Belgrado (18-20 maart) staat op 8,16.

