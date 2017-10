ManCity kan voor eigen publiek grote slag slaan

'Of ik blij ben met dit parcours? Zeker wel!'

15:58 Bauke Mollema was niet aanwezig bij de presentatie van het parcours van de Tour 2018. De renner van Trek-Segafredo zit in China om deel te nemen aan de gloednieuwe Tour of Guangxi. Maar Mollema heeft de presentatie wel degelijk gevolgd: ,,Ik heb de beslissing om de Tour te rijden al enige tijd geleden gemaakt.''