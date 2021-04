ManCity van Guardiola ten koste van Dortmund naar halve finale tegen PSG

De return in het Signal Iduna Park begon nog matig voor Guardiola en zijn ploeg. De pas 17-jarige Jude Bellingham maakte met een bekeken schot na een kwartier de 1-0 voor Dortmund. Bij die stand ging de thuisploeg door naar de halve finales op basis van uitdoelpunten. In het restant van de eerste helft voorkwamen de lat (op schot van Kevin De Bruyne) en de voet van doelpuntenmaker Bellingham (op schot van Riyad Mahrez) de gelijkmaker.



Na de pauze ging City door met jagen op een treffer. In de 55ste minuut was het raak, toen Mahrez overtuigend een strafschop raak schoot na een handsbal van Emre Can. Phil Foden besliste het tweeluik een kwartier voor tijd met een vlammend schot in de korte hoek: 1-2. Hij maakte vorige week in Manchester ook al de winnende treffer voor City.