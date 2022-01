Manderveense truckbestuurder Gert Huzink herpakt zich na mindere start in Dakar

AL ARTAWIYA - Na een dag met technische problemen heeft Gert Huzink zich dinsdag hersteld in de Dakar Rally. De truckbestuurder uit Manderveen van het Riwald Dakar Team finishte in de tweede etappe als dertiende. „Ons doel was om vandaag weer in de buurt van de top10 te komen, en daar zijn we aardig in geslaagd.”

De Renault C460 Hybride truck van Gert Huzink ondervond in de eerste etappe problemen, waardoor de equipe met flinke achterstand binnenkwam en tijdverlies in het algemeen klassement opliep. In de zware etappe van dinsdag maakte de herstelde truck zestien plaatsen goed na de start vanaf een 29ste positie.

Volgens Huzink was het een pittige rit. „Met echte zware duinen waar we als een mes door de boter doorheen gingen. We hebben heel veel deelnemers ingehaald over paden die eigenlijk al helemaal kapot waren gereden maar dat lukte allemaal prima, ondanks alle stof. Op een duintop hadden we nog een kleine aanvaring met een auto die tegelijk met ons over die top wilde maar gelukkig liepen we daarbij beide geen schade op”.

De Eibergse navigator Hugo Kupper in de Duitse truck van Behringer bezetten na twee etappes de 24ste plaats. De vrachtwagen kwam maandag als 24ste binnen, met een achterstand van anderhalf uur op de Tsjechische etappewinnaar Vratny.

T3-klasse

De ambitie om top10 te rijden is volgens Huzink met de dertiende plaats weer in zicht gekomen. In het algemeen klassement staat Huzink na twee etappes op een 21ste plaats.

Bij de lichtgewicht auto’s in de T3-klasse kwam de Arcane van Hans Weijs en navigator Tim Rietveld als zeventiende over de streep in de tweede etappe. Het duo had een achterstand van bijna 54 minuten op de ritwinnaar bij de LWV’s. In het algemeen klassement staan de Wierdense navigator en zijn piloot Weijs op een 33ste plaats.

Motorrijdster Pol

Met een grieperig gevoel heeft Mirjam Pol de tweede etappe van de Dakar Rally al achter de rug. De Bornse motorrijdster wist op een - voorlopige - 52ste plaats te finishen.

De Dakardeelnemers stond in de tweede etappe een rit te wachten van Ha’il naar Al Artawiya. Met een totale lengte van 585 kilometer, waarvan er 339 kilometer tegen de klok moesten worden afgelegd.

Na de eerste etappe liet Pol weten zich niet helemaal top te voelen, ze zei de griep te hebben te pakken. „Ik was er niet fris en fruitig bij. Dat heeft waarschijnlijk te maken met m’n grieperige gevoel”, aldus de Bornse deelneemster.

Pol finishte met een achterstand van 54,34 minuten op dagwinnaar Barreda Bort, die voor de rit een tijd nodig had van 3.31,20.

De eerste Nederlandse motorrijder die in de tweede etappe over de streep kwam, was Wiljan van Wikselaar. Met een extra tijd van bijna drie kwartier, staat hij op een voorlopige veertigste plaats.