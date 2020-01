Manderveense truckbestuurder Huzink verliest monteur in Dakar

Truckbestuurder Gert Huzink heeft in de Dakar Rally afscheid moeten nemen van zijn monteur Martin Roesink. De belangrijke man in het Riwald Dakar Team is uitgeschakeld met een gebroken ruggenwervel. Met slechts twee man in de cabine vervolgt het team de wedstrijd.

Vlak voor de start van de zesde etappe in de Dakar Rally laat Gert Huzink weten dat monteur Martin Roesink uit de wedstrijd is. Het bemanningslid van de hybride Renault truck heeft een wervel onder in zijn rug gebroken en ligt momenteel in het ziekenhuis. Het Riwald Dakar Team heeft nog wel geprobeerd de plek van Roesink te vervangen door een monteur uit de servicetruck, maar de Dakarregels staan dit niet toe. Huzink restte de keuze: stoppen of doorgaan met enkel zijn navigator Rob Buursen met hem in de cabine. Gekozen is voor de laatste optie, want het team wil heel graag als eerste finishen in een hybride truck.

Het besluit heeft wel gevolgen, want alle drie de mannen in de cabine hebben eigen functies en taken tijdens de etappe. Huzink en Buursen zullen die extra werkzaamheden nu onderling moeten verdelen. Dat gaat wel ten koste van een goed dagklassement, wat na een dramatisch verlopen eerste etappe het nieuwe doel was van Huzink. De snelheid zal omlaag gaan. „We zullen er een tandje af moeten doen, want de veiligheid staat voorop’’, aldus de Mandervener vlak voor de start van de zesde etappe.

Dikke streep

Voor de start van de 41ste editie van de Dakar Rally waren Huzink en het Riwald Dakar Team nog erg ambitieus. Met de eerste hybride truck had de equipe als doel een plek in de top5. Daar kon op de eerste dag van ‘s werelds grootste rallywedstrijd al meteen een dikke streep door worden getrokken, na mechanische problemen met de achteras. Pas vlak voor de start van de tweede etappe, kwam Huzink over de streep van de openingsrit. Het opgelopen tijdsverlies was niet meer goed te maken voor een topklassering in het eindklassement.

Nadelig