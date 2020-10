Mannarino en Millman naar eindstrijd eerste editie ATP-toernooi van Noersoeltan

Verstappen noteert tweede tijd in enige vrije training, Hamilton snelste

13:00 Max Verstappen heeft bij de eerste en enige vrije training op het circuit in Imola de tweede tijd genoteerd, tussen de Mercedes-coureurs in: vlak achter Lewis Hamilton en vlak voor Valtteri Bottas. Later vanmiddag (14.00 uur) volgt de kwalificatie op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari.