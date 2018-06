ManUnited gaat vol voor Willian, ADO aast op Zhang

Doelman Sonny Stevens krijgt weer een kans in de eredivisie. De 25-jarige keeper verhuist van Go Ahead Eagles naar Excelsior. Als de medische keuring in Rotterdam geen problemen oplevert, ondertekent Stevens een contract voor twee jaar.



De Noord-Hollander speelde eerder op het hoogste niveau bij FC Twente. Stevens kreeg na een sterk seizoen bij FC Volendam in 2013 een vierjarig contract in Enschede. Door twee zware blessures, aan zijn schouder en zijn knie, kwam de doelman echter amper in actie voor de Tukkers. Vorig jaar stapte hij over naar Go Ahead Eagles. In de Jupiler League stond Stevens afgelopen seizoen 38 wedstrijden onder de lat.



,,Ik wilde graag hogerop en het is belangrijk voor mij om veel te spelen'', zegt Stevens. ,,Die kans is bij Excelsior aanwezig."