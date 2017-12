Maradona moet lachen om eigen standbeeld

VOLLEYBAL Kampioenschap verboden woord bij WVC Volley uit Wierden

21:26 WIERDEN - WVC Volley uit Wierden tankte afgelopen weekeinde vertrouwen tegen VoCASA (3-1 winst) en is inmiddels de favoriet voor de titel in de tweede divisie. Over een kampioenschap wil echter nog niemand spreken.