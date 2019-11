Marathonpeloton trapt vierdaagse af in Enschede

Voor het tweede jaar op rij staat de wedstrijdreeks op de agenda van de marathonschaatsers. De Trachitol Trophy is een serie van vier marathons, die van donderdag tot en met zondag 24 november worden verreden. De start is in Enschede, de finale zondag in Groningen. De mannen hebben na vier dagen koers 450 ronden achter de kiezen, de vrouwen rijden in totaal 310 rondes.

Afgelopen winter won Evert Hoolwerf de vierdaagse bij de mannen, terwijl bij de vrouwen de eindzege naar Irene Schouten ging. Bij de mannen is de kans op een spektakel zeer aanwezig. De grote ploegen in het peloton zijn momenteel volledig aan elkaar gewaagd. Royal A-ware (met Bart Swings en Jorrit Bergsma), AB Vakwerk (Bart Hoolwerf) en Okay Fashion & Jeans (Crispijn Ariëns) hebben in de wedstrijden om de KPN Marathon Cup elk al een zege op zak.

Zware benen

Het zal niet makkelijk worden om de koers vier dagen lang te domineren, zeker niet met zware benen op de slotdag. Evert Hoolwerf mocht vorig jaar na vier dagen het Trachitol-pijlenpak aantrekken als klassementswinnaar. Toen maakte hij nog deel uit van team Royal A-ware; kan hij dit kunststukje herhalen bij zijn nieuwe formatie AB Vakwerk?

Volledig scherm Evert Hoolwerf wint Trachitol Trophy 3 van de vierdaagse op de ijsbaan de Westvries in Hoorn. © Vincent Riemersma

Bij de vrouwen was Irene Schouten vorig jaar ongenaakbaar: ze won alle vier etappes van de Trachitol Trophy. De alleskunner uit Andijk gaat volgende week haar titel niet verdedigen, omdat ze ook actief is in de World Cups. Als Nederlands belangrijkste troef op de mass start rijdt ze volgend weekeinde in het Poolse Tomaszow Mazowiecki. Dankzij Schoutens afwezigheid liggen er volop kansen voor andere sterke vrouwen in het peloton. Haar teamgenoten Marijke Groenewoud en Carien Kleibeuker zullen er alles aan doen om de zege binnen te halen. Zij krijgen daarbij zeker concurrentie van de rappe sprintsters Manon Kamminga en Lisa van der Geest.

Puntenklassement

In elke wedstrijd zijn drie sprints die meetellen voor het puntenklassement. De leider mag het Trachitol-tablettenpak aantrekken. Dat is zeker zo opvallend als het spruitjespak dat in vroegere tijden bestemd was voor de klassementsleider in The Greenery Six, die tussen 1998 en 2007 jaarlijks op het programma stond.

Volledig scherm Eindwinnares bij de vrouwen: Irene Schouten. Dit jaar ontbreekt de Andijkse. © Vincent Riemersma

Programma

Het programma in Enschede begint om 18.00 uur met de wedstrijd voor beloften mannen. Zij rijden een koers over 60 ronden. Ook de vrouwen, start 19.00 uur, moeten hetzelfde aantal ronden afleggen. De mannen van de topdivisie starten om 20.00 uur en hun race bestaat in Enschede uit 75 ronden. In Utrecht bedraagt het aantal ronden voor de topdivisie mannen uit 100, in Hoorn zijn het er zaterdag 125 en in Groningen sluiten ze zondag af met 150 ronden.