Marathonschaatser Ruben Ligtenberg uit Rijssen pakt z’n eerste zege

Ruben Ligtenberg komt uit voor de beloftenformatie Reggeborgh en deed mee aan de achtste wedstrijd van de Marathon Cup. Dat de schaatser uit Rijssen dit seizoen in vorm is, liet hij al zien met een vierde plaats in Den Haag. De wedstrijd was de tweede in de vierdaagse van de Trachitol Trophy. Daarvoor eindigde Ligtenberg nog eens als zevende en achtste.