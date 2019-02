Marathontoppers op het ijs in Enschede

De marathon in Enschede is een terugkeer op het vertrouwde kunstijs in de Nederlandse overdekte hallen. Met van de partij de nieuwe Nederlands kampioen op natuurijs, Mart Bruggink. De Tubbergenaar was de verrassing van het ONK in Oostenrijk, waar alle ogen gericht waren op de vooraf als favorieten bestempelde concurrrenten.

In Enschede wachten Bruggink en zijn mede-strijders een wedstrijd over 125 ronden. De aanvang van de marathon van de topdivisie is om 20.30 uur. Daarvoor, om 19.15 uur, klinkt het startschot voor de wedstrijd van de vrouwen. Zij moeten in Enschede 80 ronden afwerken. Het wedstrijdprogramma begint om 17.45 uur met de marathon van de beloftencompetitie, oftewel 100 rondjes schaatsen.

Gary Hekman

De laatste wedstrijd van de KPN Marathon Cup werd op zaterdag 19 januari in Amsterdam gewonnen door Gary Hekman. De Beer uit Gramsbergen, al jaren woonachtig in Kampen, boekte op de Jaap Eden Baan daarmee zijn derde overwinning in de competitie op het kunstijs. De sprinter van de formatie AB Vakwerk won dit seizoen ook nog de tweede wedstrijd in de Trachitol Trophy (vierdaagse) en werd eerste in de tweede Grand Prix-wedstrijd (over 60 kilometer) op de Weissensee.

Volledig scherm Gary Hekman wint KPN Marathon Cup 11 op de Jaap Eden te Amsterdam bij de Topdivisie Heren voor Evert Hoolwerf (2) en Sjoerd den Hertog (3). © Vincent Riemersma

Sjoerd den Hertog

Het klassement in de topdivisie bij de mannen wordt aangevoerd door Sjoerd den Hertog. De schaatser uit Gouda, student biologie in Groningen en uitkomend voor de formatie Okay Fashion & Jeans, is deze winter de onbetwiste leider in het peloton. Den Hertog stond dit seizoen al liefst twaalf maal op het podium, waarvan vier keer als winnaar. Op de Weissensee won hij de eerste wedstrijd, de Aart Koopmans Memorial, en eindigde hij als derde in het ONK. De allrounder finishte als negende in de slopende Alternatieve Elfstedentocht over 200 kilometer.

Irene Schouten

Bij de vrouwen zijn alle ogen dit seizoen gericht op Irene Schouten. De schaatsster uit Andijk, uitkomend voor de lichtblauwe brigade van Royal A-ware, wint in elke wedstrijd waar ze aan de start staat. Schouten won alle races in de vierdaagse en zegevierde in de zes marathons die ze meereed in de KPN Cup. Schouten ontbreekt echter in Enschede, omdat ze dit weekeinde in actie komt tijdens het WK afstanden in Inzell. Haar afwezigheid vergroot de kansen voor de andere vrouwen in het peloton, waaronder rijdsters als Lisa van der Geest en Iris van de Stelt (beiden mbbasics.nl), Ineke Dedden en Imke Vormeer (Palet Vastgoedonderhoud) en klassementsleider Manon Kamminga. Zij is bij de formatie A6.nl Groot in Auto’s een ploeggenote van de Boekelose Pien Keulstra. Andere regionale rijdsters die in Enschede in actie komen zijn de Hengelose Anneke Peters (AltijdKoers), Jennienke Kamphuis uit Rijssen (Bewustwinkelen.nl/TEKLAB), de Haaksbergse Vera Otten en de Enschedese studente Loes Adegeest bij de ploeg Speelman-Haak.

Volledig scherm 2019-01-24 - Manon Kamminga wint Aart Koopmans Memorial (AKM) op het natuurijs te Weissensee bij de Dames voor Maya de Jong (2) en Merel Bosma (3). © Vincent Riemersma