Marbula One: Racen, maar dan met knikkers

Wanhopig is de sportfan op zoek naar alternatieve vormen van vermaak, nu de sportwereld op z’n gat ligt. Razend populair, dezer dagen: Marbula One 2020. Formule 1, maar dan met knikkers, verzonnen door twee Nederlandse broers.

Door Arjan Schouten



Meer dan 750.000 abonnees kijken al trouw op YouTube naar de knikkers die met een rotvaart door circuits rollen als de Savage Speedway, de Hivedrive GP of de Razzway. Op Jelle’s Marble Runs, het videokanaal van broers Jelle en Dion Bakker uit Wervershoof, gaat de Formule 1 wél gewoon door. Maar dan met knikkers. En ja, dat scoort als een malle, nu de auto’s van de koningsklasse voor onbepaalde tijd stil moeten blijven staan vanwege het coronavirus. De laatste race werd online zelfs door bijna 20.000 volgers live bekeken.

Max, Lewis, Charles en Sebastian moeten we even missen, maar die felgekleurde knikkers vullen mooi een gat op, zo zonder Formule 1. En de broers die eerder al de ‘Marblelympics’ organiseerden, spelen er slim op in. Met gelikte circuits, een Engelstalige commentator, gele en rode vlaggen en een keurig overzicht van rondetijden. Wie de wereld van Formule 1 begrijpt, kan zo instappen als fan. En juichen voor de knikkers van Team Galactic, Mellow Yellow, Green Ducks of Balls of Chaos.

The Guardian, Sky Sports, Forbes, CNN, Time en Newsweek, allemaal schreven ze al over het knikkerracen, dat wellicht een beetje troost biedt voor de racefans die verstoken blijven van echte actie op het asfalt. Op zeven van de acht circuits hebben de knikkers al geracet, zondag wacht de seizoensfinale van 2020 op het Midnight Bay Circuit. Maar daarmee is het raceverhaal nog niet klaar. Deze week werd door de broers Bakker gesproken met de FIA. Ook de elektrische raceklasse Formule E ligt stil, maar met ‘Marbula E’ gaat de race in Parijs op 18 april wel door in knikkervorm, met de officiële logo’s en teamkleuren.

Volledig scherm Marbula One © Screenshot Youtube

,,Ik vind het echt mind bubbling dat het nu zo groot begint te worden. Het slaat helemaal nergens meer op’’, reageert Dion Bakker telefonisch. Zijn broer Jelle bouwt de knikkercircuits. Zelf werkt Dion nog in de jeugdzorg, maar deze week geeft hij elke dag zeker drie interviews over de knikkercreaties. ,,Ik moet er echt even van bijkomen wat er nu allemaal gebeurt met ons, hoor. Eerder gaf de FIA ons al toestemming om Marbula One te gebruiken als naam en nu is er zelfs die samenwerking met de officiële teams en namen van Formule E. Daarmee kunnen we natuurlijk geweldige dingen doen. Die serie heeft miljoenen volgers, ook online. Wat ons kanaal natuurlijk goed gaat doen. Ik kijk er enorm naar uit.’’

De knikkerbanen begonnen ooit als hobby, maar dat niveau is het allang ontstegen. Wereldwijd worden de broers al jaren gevraagd om banen te bouwen. En alleen al van de opbrengsten van het YouTube-kanaal kunnende twee dertigers prima leven. Bakker: ,,De bedragen gaan heel hard omhoog, nu. Ik ben heel benieuwd om te zien hoe groot dit uiteindelijk kan worden.’’