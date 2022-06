Marc Overmars wil ook Dries Mertens naar Antwerp halen, Hoever staat open voor PSV

Ex-cap­tain Russisch voetbalelf­tal keert zich tegen Poetin: ‘Misschien beland ik in de cel of word ik vermoord’

Igor Denisov (38) heeft zich voorlopig als meest prominente Russische (ex-)sporter die nog in het land woont, openlijk uitgesproken tegen president Vladimir Poetin. Met gevaar voor eigen vrijheid of zelfs zijn leven, beseft hij zelf. Denisov is de gewezen kapitein van het Russische voetbalelftal en speelde bij het Zenit van Dick Advocaat dat in 2008 de UEFA Cup won.

