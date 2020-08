Marcelo is allang geen ‘Peppi’ meer: wat kan oud-PSV’er tegen Lewandowski?

Samenvatting Memphis en co verlengen met nieuwe stunt CL-trauma van Manchester City

16 augustus De droomvlucht van Olympique Lyon in de Champions League gaat nog even verder. De ploeg van aanvoerder Memphis Depay en invaller Kenny Tete stuntte tegen Manchester City voor de tweede ronde op rij tegen een Europese grootmacht (3-1) en verlengde daarmee het Europese trauma van The Citizens.