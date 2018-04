Marco Asensio was voorbestemd voor Real Madrid

Door Wietse Dijkstra



Dat Marco Asensio ooit voor Real Madrid zou voetballen, stond in de sterren geschreven, zo weet Sierd de Vos. ,,Asensio komt uit Palma de Mallorca en Florentino Peréz, miljardair en president van Real Madrid, had daar in de haven een jacht’’, lepelt de Spaans voetbalkenner van Ziggo Sport een fraaie anekdote op. ,,Op weg naar een barretje aan de boulevard werd hij eens achtervolgd door een man en een jongetje van een jaar of acht, negen. Toen Peréz zich omdraaide, zei vader Asensio dat hij hem even wilde voorstellen aan zijn zoon. ‘Hij is nu al fan van Real en later gaat-ie zeker ook voor Real spelen’. De rest is geschiedenis.’’



Te mooi om waar te zijn? In een Spaans tv-programma is vorig jaar als bewijs een foto getoond waarop een piepjonge Marco voor de boot van Peréz poseert. Van de zoon van de Spaanse Gilberto Asensio en de Nederlandse Marijke Willemsen is hoe dan ook al vroeg duidelijk dat hij een enorm talent is. Niet voor niets legt Real Madrid hem in 2014 voor zeven jaar vast. ,,Dan moet je redelijk zeker zijn van een speler’’, zegt De Vos.

Quote Ik vind hem wel echt héél erg goed Arnold Bruggink over Marco Asensio

Ook Arnold Bruggink, net als Asensio ex-speler van Mallorca, heeft hoge verwachtingen. ,,Ik vind hem wel echt héél erg goed’’, zegt Bruggink. ,,Hij koppelt alles aan elkaar. Hij heeft voetballend vermogen, inzicht, snelheid en hij maakt doelpunten. Dan ben je aardig compleet. Hoe goed hij gaat worden? Het is de vraag hoeveel hij gaat spelen. Hij wordt intussen wel gezien als het grootste talent. In Spanje loopt iedereen met hem weg. Daar zien ze liever Asensio dan Gareth Bale.’’



Real laat hem eerst nog een seizoen rijpen bij Mallorca, dat uitkomt in de Segunda B. In zijn tweede contractjaar stalt de club hem bij Espanyol in de Primera Division. Asensio is meteen basisspeler en wordt na zijn debuutjaar op het hoogste niveau (vier goals en twaalf assists) goed genoeg bevonden voor Real Madrid. De Vos: ,,Bij Espanyol was hij wekelijks één van de uitblinkers. Het gebeurt niet zo vaak in Spanje dat je als 19-jarige al basisspeler bent.’’

Volledig scherm Marco Asensio. © AFP

Maar Asensio is dan ook niet zomaar iemand. Als hij op zijn 20ste ‘eindelijk’ wordt gepresenteerd bij Real en zijn droom werkelijkheid wordt, barst hij in tranen uit op het moment dat hij zijn familie bedankt en over zijn in 2011 overleden moeder begint. ,,Ze kijkt toe vanuit de hemel en steunt me van bovenaf’’, zegt Asensio, die zijn doelpunten nog altijd viert door even naar boven te wijzen.



Voor zijn definitieve overstap naar Madrid is Asensio vanwege zijn Rotterdamse roots ook in Nederland al een beetje bekend geworden. Via Twitter (#assensiowillemseninoranje) wordt zelfs een lobby gestart om hem voor het Nederlands elftal te interesseren. Zo ver komt het echter niet. Asensio – zijn dubbele achternaam wordt eigenlijk alleen in Nederland gebruikt - kiest voor zijn geboorteland en maakt op 29 mei 2016 zijn debuut voor Spanje.

Beter dan Isco?