Marianne Vos (35) verlengt contract bij wielerploeg Jumbo-Visma tot 2026

Vos besloot donderdag om haar wereldtitel veldrijden volgende week niet te verdedigen bij de WK in Hoogerheide. Het crossseizoen bracht Vos niet wat ze had gehoopt, liet haar ploeg weten. Klachten die zijn ontstaan door een vernauwing van haar bekkenslagader weerhouden Vos ervan topprestaties te leveren. Door de afmelding ontstond ook enige onzekerheid over haar aanblijven bij Jumbo-Visma.

Sporttechnisch manager Rutger Tijssen is blij dat zijn ploeg ook de komende jaren op Vos kan rekenen. ,,Marianne heeft een staat van dienst waar je u tegen zegt. Haar palmares is al enorm, maar nog altijd schrijft ze nieuwe overwinningen op haar naam. We hebben er vertrouwen in dat dat ook in de komende jaren zo gaat zijn. Marianne vervult daarnaast de rol van mentor voor de jonge rensters. Niet door hen te zeggen wat ze wel of niet moeten doen, maar door het learning by example-principe. De nieuwkomers leren veel van de wijze waarop zij zich voorbereidt, communiceert, samenwerkt en omgaat met de tegenslagen waarmee je te maken kunt krijgen als topsporter. Ook daarin is ze voor ons van grote meerwaarde.”