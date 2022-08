Marianne Vos heerst in Scandinavië: in leiderstrui naar tweede dagzege

Marianne Vos heeft ook de tweede etappe in de Ronde van Scandinavië gewonnen. De Nederlandse van Jumbo-Visma was de snelste in de massasprint. Ze blijft leidster in het algemeen klassement, nadat ze gisteren al de openingsrit op haar naam had geschreven.

De tweede etappe ging over ruim 153 kilometer van Orust naar Strömstad. Ondanks verschillende aanvalspogingen eindigde de rit in een massasprint. Daarin bleek Vos in de leiderstrui sneller dan de Zweedse Emilia Fahlin (FDJ) en de Italiaanse Barbara Guarischi (Movistar).

Floortje Mackaij (Team DSM) kwam als zevende over de finish, Demi Vollering (SD Worx) werd tiende. In het algemeen klassement heeft Vos een voorsprong van veertien seconden op de Amerikaanse Megan Jastrab (Team DSM) en Fahlin.



De Ronde van Scandinavië duurt tot en met zondag. De rittenkoers is de voortzetting van de Ronde van Noorwegen, die sinds 2014 werd gehouden. Annemiek van Vleuten won daarvan de laatste editie vorig jaar. De wedstrijd telt nu zes etappes. Na ritten in Denemarken en Zweden volgen er nog vier in Noorwegen. Vos greep de eindzege in 2017, 2018 en 2019. In 2020 ging de wedstrijd niet door vanwege de coronapandemie.

Kristoff wint Circuit Franco-Belge

Alexander Kristoff heeft de eendagskoers Circuit Franco-Belge op zijn naam geschreven. De Noor van Intermarché - Wanty-Gobert versloeg in de sprint na 175 kilometer medevluchters Dries van Gestel en Victor Campenaerts uit België.



Kristoff kwam op achttien kilometer van de streep voorop met de twee Belgen Van Gestel en Jasper de Buyst. Daar sloot in de slotkilometers Campenaerts nog bij aan. Die probeerde het met een lange sprint, maar kon de Noor niet voorblijven. Voor Kristoff is het de vierde zege van dit seizoen. Hij won eerder dit jaar onder meer de Scheldeprijs.



De Noor wordt de opvolger van Fabio Jakobsen die vorig jaar de wedstrijd, toen Eurométropole Tour geheten, op zijn naam schreef. In de nieuwe finale met veel klimmetjes speelden de pure sprinters zoals Jakobsen en de Australiër Caleb Ewan, die zijn rentree maakte na de Tour de France en een sleutelbeenoperatie, geen rol.

Volledig scherm Alexander Kristoff. © BELGA

