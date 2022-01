Marianne Vos terug op haar troon: ‘Ze is simpelweg de beste wielrenster aller tijden’

Door Daan Hakkenberg



Na 2561 dagen - omgerekend 7 jaar plus 4 dagen - heeft Marianne Vos de regenboogtrui terug. Haar achtste in de cross. Plus drie op de weg en twee op de baan, maakt dertien in totaal. In het Amerikaanse Fayetteville wist ze na een intens gevecht over zeven ronden Lucinda Brand uiteindelijk in de sprint te verslaan. De twee waren op een gortdroog parkoers verwikkeld in een crosstango van bijna een uur. Vos: ,,Het was zo’n moeilijke wedstrijd. Ik wist dat Lucinda heel moeilijk te verslaan zou zijn. Het was zo moeilijk om weg te komen. Ik moest kalm blijven. De juiste dingen doen in de laatste ronde en dan focussen op de sprint. In aanloop naar deze wedstrijd kijk je niet te veel terug, je probeert je te concentreren op de wedstrijd zelf. Maar ik kan het nog niet geloven.’’



In september was Vos al dicht bij een nieuwe regenboogtrui met haar tweede plek op het WK op de weg in Leuven. In Fayetteville klonk dan eindelijk weer het Wilhelmus voor haar en mocht ze ‘m dan wel aantrekken. De laatste keer dat Vos te zien was in de regenboogtrui was dus ruim 7 jaar terug in de wereldbekerwedstrijd van Hoogerheide in 2015. Een week later werd ze derde op het WK in het Tsjechische Tabor en stond ze haar wereldtitel af aan de de Française Pauline Ferrand-Prévot. Wat volgde was een jaar zonder amper een wedstrijd. Vos had zichzelf letterlijk kapot gereden en getraind. Het verval had zich in de jaren ervoor al ingezet, maar Vos fietste stug door. Te lang, te veel, te hard.