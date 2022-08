Marianne Vos verliest leiderstrui in Ronde van Scandinavië, dubbelslag Cecilie Uttrup Ludwig

Marianne Vos zal de Ronde van Scandinavië niet winnen. De Nederlandse van Jumbo-Visma, de beste in de eerste drie etappes, moest de leiderstrui in de vijfde rit (127,4 kilometer van Vikersund naar Norefjell) afstaan. Op de slotklim van zo'n elf kilometer moest Vos de concurrentie laten gaan.

De beklimming van Norefjell, met een gemiddeld stijgingspercentage van bijna zes procent, bleek te zwaar voor Vos. Op iets meer dan zeven kilometer van de finish kon ze de groep met favorieten niet meer volgen.

Vos is bezig aan een uitstekende Ronde van Scandinavië. In de eerste drie etappes was ze de sterkste na een sprint. Gisteren was Vos ook de snelste van het peloton, maar toen zaten er nog vier rensters voor en ging de dagzege naar de Australische Alexandra Manly (Team BikeExchange-Jayco). Een vierde eindzege, na 2017, 2018 en 2019 (toen de wedstrijd nog de Ronde van Noorwegen heette), zit er dus niet in voor Vos nadat ze in de vijfde etappe loste op de Norefjell.

De Deense Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) sloeg een dubbelslag: ze won de rit en nam de leiderstrui over van Vos. Ludwig was in een sprint-a-deux duidelijk te sterk voor de Duitse Liane Lippert (Team DSM). De Belgische Julie Van de Velde (Plantur-Pura) eindigde als derde, op iets meer dan een halve minuut van Ludwig. Anouska Koster (Jumbo-Visma) was op de zevende plaats de beste Nederlandse.



Morgen volgt nog een heuvelachtige slotrit over ruim 154 kilometer van Lillestrøm naar Halden. Vorig jaar ging de eindzege in de Women's World Tour-rittenkoers naar Annemiek van Vleuten. De winnares van de Giro Donne en de Tour de France Femmes ontbreekt deze editie in Scandinavië. Ludwig verdedigt een voorsprong van zeventien seconden op Lippert.

Volledig scherm Cecilie Uttrup Ludwig. © photo: Cor Vos

Vollering niet van start

Demi Vollering ging niet meer van start in de vijfde etappe. De 25-jarige Nederlandse van SD Worx ging gisteren in de slotfase van rit vier onderuit. Volgens haar ploeg heeft ze niets gebroken, maar stapt ze uit voorzorg uit de rittenkoers. Vollering werd gezien als één van de favorieten voor de eindzege.



SD Worx zag nog twee rensters uitvallen door de crash. De Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black heeft haar sleutelbeen gebroken, terwijl Anna Shackley ook niet verder kan in de Ronde van Scandinavië, die duurt tot en met morgen.

Volledig scherm Demi Vollering. © photo: Cor Vos

