Marianne Vos voert in 2021 vrouwenploeg Jumbo-Visma aan

Door Thijs Zonneveld



Vos (33) is een fenomeen. In de jeugdcategorieën won ze alles wat er te winnen viel, bij de profs ging ze er doodleuk mee verder. In haar eerste WK bij de elitevrouwen pakte ze al de regenboogtrui. Jarenlang was ze een klasse apart in het peloton: ze won in de sprint, ze won bergop, ze won solo, ze won in het veld en op de baan. Haar prijzenkast puilt uit; alleen op de weg won ze al 228 keer.