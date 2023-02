Marijke Groenewoud ook de snelste op de massastart, Hein Otterspeer troeft Kjeld Nuis af

Marijke Groenewoud heeft bij de wereldbeker in Tomaszow Mazowiecki in Polen de zege gepakt op de massastart. De 24-jarige Friezin van AH-Zaanlander won na zestien ronden de sprint voor Ivanie Blondin uit Canada. Mia Kilburg uit de Verenigde Staten werd derde.

De massastart werd een tactische wedstrijd in een laag tempo. Elisa Dul, die mocht starten in plaats van de afwezige olympisch kampioene Irene Schouten, zorgde dat aanvallers niet te veel ruimte kregen. Dul versnelde met nog een ronde te gaan en daarna begon Groenewoud haar sprint, die ze met overmacht won. Dul werd vijfde.

Groenewoud kende een sterk weekend in Polen. Ze werd vrijdag derde op de 3000 meter en boekte zaterdag op de 1500 meter haar eerste individuele wereldbekerzege.

Bart Hoolwerf eindigde bij de mannen als achtste op de massastart. De zege ging naar olympisch kampioen Bart Swings uit België. Louis Hollaar, die in het begin de race controleerde en punten bij de tussensprints pakte, finishte als vijfde.

Otterspeer troeft Nuis af

Hein Otterspeer heeft de 1000 meter op zijn naam geschreven. De Zuid-Hollander van Reggeborgh bleef land-en ploeggenoot Kjeld Nuis voor. De Pool Damian Zurek werd derde.

Voor Otterspeer is het de tweede zege op de 1000 meter in de wereldbeker. Hij was eerder de beste bij de derde wereldbekerwedstrijd in Calgary. Met zijn tweede zege vergroot Otterspeer ook de leiding in het wereldbekerklassement.

Nuis kwam in de tweede rit tegen Ziwen Lian uit China tot 1.09,52. Andere schaatsers beten zich daarna stuk op de tijd van de schaatser, die afgelopen zondag nog de nationale titel op de 1000 meter greep. Otterspeer was zes ritten later de eerste die onder de tijd van Nuis kwam, ondanks een misser in de eerste volle ronde. Joep Wennemars bleef met 1.10,45 ver van de tijd van Otterspeer.

Wesly Dijs was eerder op de middag in de B-groep met 1.08,96 de snelste. Tijmen Snel werd vijfde in 1.10,77

Goetz profiteert van afwezigheid Leerdam

Kimi Goetz heeft bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki bij afwezigheid van Jutta Leerdam de 1000 meter gewonnen. De Amerikaanse won in 1.16,00 voor olympisch kampioene Miho Takagi uit Japan (1.16,18) en haar landgenote Brittany Bowe (1.16,43).

Isabel Grevelt was de beste Nederlandse. Ze eindigde in 1.17,23 als zesde. Michelle de Jong zat daar met 1.17,55 vlak achter. Marrit Fledderus werd met 1.18,13 tiende. Femke Kok, die in de eerste rit alleen moest rijden, kwam tot 1.18,79. Dat was goed voor de veertiende plaats.

Leerdam was in de voorgaande vier wereldbekerwedstrijden ongenaakbaar geweest. De schaatsster van Jumbo-Visma ontbreekt in Polen net als teamgenote Antoinette Rijpma-de Jong.

Uitslag massastart (m)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitslag massastart (v)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitslag 1000 meter (m)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitslag 1000 meter (v)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kalender (elk evenement is aan te klikken voor de resultaten)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

(Tussen)standen World Cup-seizoen 2022-2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.