Marin Cilic mist Wimbledon vanwege positieve coronatest: ‘Ik ben er kapot van’

Lezerstour 2022: Aanmeldin­gen voor het Wielerspel stromen binnen

Vrijdag 1 juli begint de 109de editie van de Tour de France. De start van de Ronde van Frankijk is dit keer in Kopenhagen, de finish is op 24 juli in Parijs. Net als voorgaande jaren kun je ook deze editie van de Tour weer meedoen met de Lezerstour van De Twentsche Courant Tubantia. Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 1 juli om 14.00 uur.

26 juni