Mark Cavendish mag met contract bij Astana blijven hopen op 35ste etappezege in de Tour

Cavendish is volgens Astana ,,de beste sprinter ooit”. In de Tour de France heeft hij in ieder geval het gedeelde record van de meeste etappezeges in handen (34), net zoveel als Eddy Merckx. De 37-jarige Brit reed afgelopen seizoen voor Quick-Step - Alpha Vinyl, namens wie hij toen onder meer een etappe in de Giro d’Italia won. Eerder won hij de puntentrui in alle grote rondes en werd hij wereldkampioen op de weg.