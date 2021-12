Mark Cavendish voelde meteen dat het mis was bij zware val: ‘Dacht aan vrouw en kinderen in stadion’

Azzaoui is vraagteken voor Feyenoord-uit, wie gaat hem vervangen bij Heracles?

Ismail Azzaoui is een vraagteken in de selectie van Heracles voor het inhaalduel tegen Feyenoord van woensdag. Als hij niet speelt, is er een kans dat reservespits Sinan Bakis in de basis begint. Ook Bilal Basacikoglu is een optie.

30 november