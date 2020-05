Mark Looms ruilt PEC Zwolle in voor jeugdopleiding FC Twente/Heracles

FC Twente is verbaasd over uitlatin­gen Aitor

17:44 ENSCHEDE - De medische staf van FC Twente zegt zich niet te herkennen in de woorden van Aitor. De inmiddels afgezwaaide Spaanse aanvaller vertelt in de grote Spaanse sportkrant AS dat ‘hij ondanks een voetblessure gedwongen werd om te spelen’.