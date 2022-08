Mark van Bommel en Vincent Janssen blijven winnen met Royal Antwerp

Royal Antwerp FC gaat al alleen aan kop in de Belgische Jupiler Pro League na drie zeges in de eerste drie competitieduels, maar is dus ook hard op weg naar de groepsfase van de UEFA Conference League. Na de 1-3 overwinning in Noorwegen vorige week won Antwerp vanavond met 2-0 voor eigen publiek. Anthony Valencia zorgde al na elf minuten voor de 1-0, waarmee aan de laatste twijfels eigenlijk al een einde werd gemaakt. Birger Verstraete zorgde in de 69ste minuut voor de 2-0 eindstand namens Antwerp.



Vincent Janssen viel vanavond na 59 minuten in voor Michael Frey. De sterke spits uit Zwitserland kreeg in de eerste drie competitieduels al de voorkeur, maar mocht vanavond ook voor het eerst in Europees verband in de basis beginnen. Janssen stond tegen FC Drita (0-0 thuis, 0-2 uit) en vorige week in Noorwegen nog in de basis, maar kwam in die wedstrijden niet tot scoren. In de competitie viel Janssen de eerste drie duels steeds rond de 70ste minuut in voor Frey, maar scoren deed de 28-jarige spits uit Heesch nog niet. Janssen mocht vanavond dus na een uur invallen en toonde zich op een verkeerde manier gretig. Hij duwde verdediger Colin Rösler onnodig omver en had meteen geel te pakken.