Mark van Bommel op de radar van VfL Wolfsburg

Door Rik Elfrink



Van Bommel heeft zelf niet officieel op de berichtgeving over VfL Wolfsburg gereageerd. De Limburger zou er in beeld zijn, omdat de club van spits Wout Weghorst serieus rekening houdt met een vertrek van succescoach Oliver Glasner, die nadrukkelijk in beeld is bij RB Leipzig als vervanger van de naar Bayern München vertrekkende Julian Nagelsmann. Jesse Marsch is in Leipzig echter de voornaamste kandidaat. De Amerikaanse coach van Red Bull Salzburg onderhandelt al met RB Leipzig, zo bevestigde een woordvoerder van Red Bull Salzburg vanavond.