Mark van Bommel wijst in aanloop naar duel met Drita naar Feyenoord: ‘Dat was kantje boord’

Door Marijn Abbenhuijs



Hij begint er meteen over. Als Mark van Bommel wordt gevraagd naar wat achtergrond over aanstaande tegenstander FC Drita, verwijst hij direct naar Feyenoord. ,,Ik ken ze, ja”, zegt hij met een grijns. ,,Ze hebben vorig jaar tegen Feyenoord gespeeld voor de UEFA Conference League en daar werd vrij makkelijk over gedacht in Nederland. Ach, Drita uit Kosovo, daar moet Feyenoord zo overheen lopen. Nou, dat was kantje boord.”

En dus gaat het in aanloop naar het officiële debuut van de Nederlandse trainer uitgebreid over ‘overschatting’. Want Royal Antwerp FC, de nieuwe club van Van Bommel, zit in feite in hetzelfde schuitje als Feyenoord vorig jaar. Er wordt veel verwacht van de nummer vier van het afgelopen seizoen. In de kampioenspoule van de play-offs in de Jupiler Pro League werd de club uit Antwerpen laatste. Maar sindsdien is er veel veranderd.

Quote Het is geen garantie dat wij alles ineens gaan winnen. Dat is geen waarschu­wing, maar zo is het gewoon. En druk is er altijd. Mark van Bommel

Marc Overmars is sinds zijn veelbesproken vertrek bij Ajax nu de technisch directeur van de ‘Great Old’. En Van Bommel dus de nieuwe trainer. Daarnaast werden met Toby Alderweireld en Vincent Janssen twee topspelers aangetrokken. De club toont zich kortom hyperambitieus, wat ook meteen druk met zich meebrengt. ,,Het is mooi dat iedereen ons zo bekijkt”, geeft Van Bommel aan. ,,We hebben ambitie en dat stralen we ook uit als je ziet wat hier allemaal gebeurt, als je kijkt naar de stappen die we maken. Die maken we op het veld, maar ook in de organisatie. Het is mooi om daar onderdeel van te zijn. Het is geen garantie dat wij alles ineens gaan winnen. Dat is geen waarschuwing, maar zo is het gewoon. En druk is er altijd. Die leggen we onszelf ook op.”

Royal Antwerp moet dus van FC Drita winnen. Met Alderweireld. ,,Toby zit bij de selectie”, zegt Van Bommel over de voormalig verdediger van onder andere Ajax, Atlético Madrid en Tottenham Hotspur. De 33-jarige Belg werd een aantal dagen geleden gepresenteerd in het Bosuilstadion en haakte meteen aan. ,,Hij is gelijk volledig inzetbaar. Dat is prettig voor een trainer.”

Volledig scherm Radja Nainggolan, Toby Alderweireld en Vincent Janssen tijdens een training van FC Antwerp. © BELGA

‘Prettig’, zo noemt hij de aanwezigheid van Janssen ook. ,,Ik ben blij dat hij er is”, oordeelt Van Bommel over de 18-voudig Oranje-international. ,,Hij is een speler met internationale ervaring, die in verschillende landen heeft gespeeld en weet hoe je een doelpunt moet maken. Maar ik ben ook blij dat Maikel (de Zwitserse spits Maikel Frei, red.) er is. Hij heeft veel goals gemaakt, de laatste twee jaar. Afgelopen seizoen scoorde hij hier 24 keer. Dus ik moet kiezen. En weet je wat mooi is? Als een trainer moet kiezen, is dat prettig. Ik ben blij dat ze er allebei zijn. Vincent is gekocht om het niveau omhoog te tillen. Met allebei deze spitsen kan dat. Ik heb ze allebei nodig, want als we doorkomen in Europa, spelen we tot aan november dertig wedstrijden. Dat zijn er heel veel.”

Dan moet Royal Antwerp dus eerst van FC Drita winnen. En als Van Bommel dan toch de vergelijking met de wedstrijd van Feyenoord van vorig jaar maakt, weet hij ook waartoe een zege op de Kosovaren kan leiden. ,,Laten we hopen dat wij doorkomen en dan dezelfde route bewandelen als Feyenoord”, concludeert hij. ,,Maar dat zal niet makkelijk worden.”