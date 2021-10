Markelose Judoka Jager verovert eerste Grand Slam-medaille

Heracles-trai­ner Frank Wormuth wil af van het egoïsme: ‘We zijn nog geen team’

17 oktober DEVENTER - Heracles-trainer Frank Wormuth wilde na de doldwaze avond in Deventer niets horen in de kleedkamer. Eerst maar eens een nachtje afkoelen. Zondag in Almelo probeerde hij de scherven na de 4-2 nederlaag bij Go Ahead Eagles bij elkaar te rapen.