Markelose springruiter Greve met toppaard Zypria S in olympisch kader

Waar gaat afdanker­tje RB15 van Verstappen heen?

14:13 Het Formule 1-seizoen zit er sinds zondagavond op. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de peperdure bolides die we komend jaar niet meer terugzien? Eindigt de RB15 van Max Verstappen, die na de testdagen van deze week volledig is afgeschreven, in het museum of worden de onderdelen ervan aan de hoogste bieder verkocht? Dit is wat je moet weten over de razendsnelle ‘afdankertjes’.