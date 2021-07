Markelose springruiter Willem Greve over Tokio: ‘Dondersveel zin in’

Spektakel

In tegenstelling tot de afgelopen olympische edities bestaan de landenteams in Tokio uit drie combinaties. De bondscoach mag tijdens de Spelen wel wisselen als een paard niet fit genoeg is. „Het kan zijn dat ik in Tokio niet in actie kom, maar dan heb ik het spektakel wel mee mogen maken. We hebben gewoon een heel goede ploeg en ik ben blij dat ik bij de beste vier zit”, aldus Greve.

Dondersveel zin in

De Markeloër heeft zich tijdens de landenwedstrijd in het Franse La Baule in de kijker gereden van de bondscoach. Die stelde Greve nogmaals op tijdens de afgelopen Nations Cup in Rotterdam. Greve was in de door Nederland gewonnen landenwedstrijd tweemaal foutloos met Zypria en moest enkel één strafpunt noteren wegens tijdsoverschrijding. „De bondscoach hoefde me daarna niet meer in actie te zien tijdens de Grote Prijs van zondag. Toen had ik al een vermoeden, maar vanmorgen kreeg ik de selectie te horen via een telefoontje. Ik ben hele blij en heb er dondersveel zin in.”