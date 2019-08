Marko: Gasly houdt niet van inhalen, we móesten wel reageren

Honda

Marko is ook enorm te spreken over de samenwerking met Honda en zegt zelfs dat de Japanse motorfabrikant beter presteert dan Red Bull had verwacht. ,,We hadden aan het begin van het seizoen te weinig downforce, omdat we hadden onderschat hoeveel progressie Honda had gemaakt. Ze kwamen met veel meer pk's aanzetten, dan wij hadden verwacht. We wilden in eerste instantie dan ook met de wagen een gebrek aan pk's compenseren, waardoor de wagen heel efficiënt was qua aerodynamica. Die fout hebben we nu gerepareerd en we staan bijna op gelijke hoogte met Mercedes. Ferrari zijn we al zeker voorbij. Na de zomerstop zijn we op elk circuit competitief.”